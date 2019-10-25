Savunma sanayiine yerli bor karbür desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Balıkesir’de temeli atılacak bor karbür tesisinin, borun nitelikli uç ürüne dönüştürülmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Dönmez, “Yerli Akılla Küresel Pazarlara” temasıyla düzenlenen MMG 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “Yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbür kullanmış olacağız” dedi.

Kullanım yaygınlaşacak

Dönmez, şöyle konuştu: “Bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalurji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramikler ile rafine bor ürünlerinden yaklaşık 200 kat, ham maddeden yaklaşık 2 bin kat daha büyük katma değer meydana getirebilecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Savunma sanayimize büyük destek verecek bu tesisimizde çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbür kullanmış olacağız. Ayrıca nükleer uygulamalarda nötron tutucu, yüzeylerin parlatılmasında aşındırıcı, karbon içeren ateş tuğlası üretiminde antioksidan olarak da farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştıracağız.”