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Savunma sanayiine yeni genel müdür!

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yönetiminde değişikliğe gidildi. Buna göre, STM'de 2000 yılından itibaren önemli görevler üstlenen, 2013'ten itibaren üst yönetimde görev alan Murat İkinci, yeni genel müdür oldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:34
Savunma sanayiine yeni genel müdür!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki olan ve bu yıl adını dünya savunma şirketleri arasında ilk 100'e (Defence News Top100) yazdıran STM’de yeni bir dönem başladı.

STM'de 2000 yılından itibaren önemli görevler üstlenen, 2013'ten itibaren üst yönetimde görev alan Murat İkinci, yeni genel müdür oldu. İkinci ile birlikte, STM'nin savunma sanayisinde Türkiye’nin ve dost ülkelerin ihtiyaçlarına özgün çözümler üretme kararlılığını sürdüreceği vurgulandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atamayla birlikte STM’yi ziyaret ederek İkinci'ye başarı dileklerini iletti.

ASKERİ GEMİ İHRACATINA HIZ VERİLECEK

Şirket, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda savunma sanayisinde yerlileşme ve millileşme hamlesinin gerçekleşmesi için SSB öncülüğünde çalışmalarını sürdürecek.

Savunma sanayisine kritik teknolojiler, yenilikçi ürün ve sistemler kazandıran STM, yeni dönemde de Türkiye’nin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamaya ve dünyada önemli pazarlarda ihracat bayrağını dalgalandırmaya devam edecek.

STM, milli ve uluslararası projelerde uzmanlaştığı askeri gemi tasarım ve mühendislik, inşa, modernizasyon alanlarında Pakistan Denizde İkmal Gemisi ve Agosta-90B Denizaltı Modernizasyon projelerinde olduğu gibi ihracat çalışmalarını sürdürecek ve pazarını çeşitlendirecek.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE ÖNCÜLÜK EDECEK

Kamikaze ve gözetleme drone’ların tasarımı ve geliştirilmesi konusunda önemli mesafe kat eden STM, bu konudaki çalışmalarına hız verecek. STM bu alanda Türkiye’de elde ettiği deneyimi yeni dönemde stratejik pazarlara yönelik ihracatla pekiştirmeyi amaçlıyor.

Uzay teknolojilerinde mikro gözlem uydusu Lagari ve denizlerde gemilerin takibini sağlayan nano uydu Pirisat’la atılım yapan STM, iddialı yeni projelere imza atmayı planlıyor.

STM, bütünleşik siber güvenlik çözümleri ve büyük veri analitiği konusunda da Türkiye’nin ihtiyaçları çerçevesinde kritik altyapıların korunması, karar destek sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi gibi önemli çalışmalar yürütecek.

Mevcut yeteneklerini daha da geliştirerek Türkiye’de ve yurt dışında özgün projeler gerçekleştirmeyi amaçlayan şirket, ihracatta da "amiral gemisi" rolünü sürdürmeyi amaçlıyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:34
  1. STM
  2. Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM)
  3. Yeni genel müdür
  4. Murat İkinci
  5. kritik atama

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