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Ekonomi Savunma Sanayiine 300 milyon TL destek
Ekonomi

Savunma Sanayiine 300 milyon TL destek

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında sektöre sunulan kredi desteği 300 milyon liraya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:23:00 -
Savunma Sanayiine 300 milyon TL destek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sunduğu cazip kredi mekanizmasıyla sektördeki yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekliyor. Başkanlık, geçen yıl Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı’nı hayata geçirdi. 150 milyon liralık kredi tutarının tamamına yakını firmalar ve projelerin desteklenmesinde kullanıldı. Başkanlık bu yıl da 150 milyon liralık yeni bir çağrıya çıktı. Böylece sunulan kredinin büyüklüğü 300 milyon liraya ulaştı.

3 öncelikli alan

Destek programı kapsamında savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının yatırım faaliyetleri ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi amacıyla kredi verilecek. 2021 yılı için 3 öncelikli alan belirlendi. Birinci öncelikli alan ileri malzeme teknolojileri, robotik/otonom sistemleri, ikinci öncelikli alan elektronik harp, algılama teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka, elektronik/aviyonik, silah/mühimmat, roket ve füze sistemleri, KBRN, yarı iletken üretimi, kompozit teknolojileri, üçüncü öncelikli alan HAB’a yapılacak tesis inşaatı olacak. Azami 10 yıl vadeye sahip kredi için başvurular 30 Haziran’a kadar SSB’ye yapılabilecek.

2021’de de sürecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, programın, Savunma Sanayii İcra Komitesinin kararıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu kullanılarak sektörün desteklenmesi için ayrılan bir kaynakla oluşturulduğunu söyledi. Bu kapsamda geçen yıl 150 milyon liralık bir kaynak ayırdıklarını ve aynı miktarın bu yıl da kullandırılacağını bildiren Demir, “Bunlar, savunma sanayisini geliştirmek üzere özellikle teknoloji, savunma sanayisi teknolojileri, havacılık ve uzay alanlarında, ayrıca şu anda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ yakınlarında yeni geliştirdiğimiz HAB’daki faaliyetleri desteklemek üzere firmalarımızın yetenek, yetkinlik ve ihtiyaçları değerlendirilerek verilen destekler. Bu sene de bunları vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Firmaların ilgisi yüksek”

Firmaların bu desteğe ilgisinin çok fazla olduğunu vurgulayan Demir, şu değerlendirmede bulundu: “Firmalar kendilerini anlatmak, desteğe başvurmakla ilgili çok hevesliler. Sektörün önünü açmak çok önemli. Malum bu kaynağı Savunma Sanayii Destekleme Fonundan oluşturuyoruz. Fonun adına dikkati çekmek istiyorum, Savunma Sanayii Destekleme Fonu. Bu açıdan Savunma Sanayii İcra Komitesinden onay aldığımız bütün projelerin kaynağı bu fon ve milli bütçeden aktarılan bazı paralar. Böylece bu desteği sürekli yapmamız gerekiyor. Zaten projelerimizin içinde her bir ana yükleniciye belirli oranda alt yüklenici ve KOBİ seviyesinde yüklenici kullanma zorunluğu getirdiğimiz gibi, teknoloji kazanım yükümlüğü adı altında da yeni teknolojilerin geliştirileceği belli bir yüzdenin ayrılmasını şart koşuyoruz.

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