Savunma Sanayii'nden müjdeli haber! Milli Savaş Uçağı, 2023'te göklerde

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmesinin hedeflendiği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Milli Muharip Uçağı'nın ilk prototip uçuşunu 2023'te yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (UZAYTEM) ziyaret eden Tüfekçi, yaptığı açıklamada, son yıllarda savunma sanayi alanında Türkiye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye'nin son 15 yıldır savunma sanayinde kaydettiği gelişmelerle adından söz ettiren bir ülke haline geldiğini belirten Tüfekçi, savunma sanayisinde milli projelerin devam ettiğini söyledi.