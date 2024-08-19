  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı! Mehmet Demiroğlu ilgili müjdeyi verdi
Teknoloji

Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı! Mehmet Demiroğlu ilgili müjdeyi verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 20:39:00 -
Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı! Mehmet Demiroğlu ilgili müjdeyi verdi

Türk Havacılık Uzay Sanayii TUSAŞ, müjdeyi verdi! Türk Standartları Enstitüsü tarafından sevindiren haber geldi: Gerçekleştirilen uygunluk denetimlerinden başarıyla geçerek "İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı. TUSAŞ, sektöründe TSE’den bu belgeyi alan ilk milli kuruluş oldu.

Türk Havacılık Uzay Sanayii TUSAŞ, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen uygunluk denetimlerinden başarıyla geçerek "İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı. TUSAŞ, sektöründe TSE’den bu belgeyi alan ilk milli kuruluş oldu.

TUSAŞ, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen uygunluk denetimlerinden başarıyla geçti. İnovasyon Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.

TUSAŞ, sektöründe TSE’den bu belgeyi alan ilk milli kuruluş oldu.

"Biz inovasyona gerçekten önem veriyoruz"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Savunma sanayiinde böyle bir belgeyi ilk almış olan şirket olmak bizim için ayrıca gurur verici. Biz inovasyona gerçekten önem veriyoruz. Çünkü onun doğru olduğunu ve bizim geleceğimiz için gerçekten çok önemli bir rol oynayacağını biliyoruz" dedi.

TUSAŞ'ta düzenlenen belge teslim töreninde konuşan Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin, TUSAŞ ile örnek bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TSE Başkanı Sami Şahin, iş birliğinin örnek olacağını vurgulayarak, "Biz bunu savunma sanayii alanına da yaymak istiyoruz. Yani buradaki çalışmayı bir örnek alarak diğer ana imalatçı kuruluşlarımızın da bu alanda bizimle iş birliği yapmasını, sizlerle yapmış olduğumuz iş birliği teşvik etmiş olacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23