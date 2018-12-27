0553 313 94 23

Savunma sanayiinde büyük başarı! İlk uçuşunu gerçekleştirdi

Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:34
Savunma sanayiinde büyük başarı! İlk uçuşunu gerçekleştirdi

ANKA İnsansız Hava Aracı, TEI TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin 2012 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı sözleşme ile başlatılan Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbodizel havacılık motoru ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İsmail Demir açıklama yaptı

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun." dedi.

Seri üretim başlayacak  

SSB ile TEI arasındaki anlaşmaya göre ilk etapta toplam 10 adet motor imalatı yapılacak. Seri üretim için çalışmaların ocak ayında başlaması hedefleniyor.   Motor sisteminin gelecekte gelişimine devam edilmesi ve tek motorlu eğitim uçaklarında da kullanılması planlanıyor.  

Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun. 

TM Dijital Haber Merkezi

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:34
  1. Yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA
  2. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
  3. savunma sanayii başkanlığı
  4. İsmail Demir
  5. TUSAŞ
  6. TUSAŞ Motor Sanayii

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da sahte para operasyonu
    1. Sakarya'da sahte para operasyonu
    2. Çavuşoğlu öğrencilerle bir araya geldi
    3. Akdeniz'de yaşamını yitiren düzensiz..
    4. 'Öğretmenlik sınavı'na iki yeni branş..
    5. AK Parti Sincan belediye başkan adayı..
    6. Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın..
    7. Polislerin "cinsel saldırı" davası
    8. Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti
    9. Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3..
    10. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    11. Sakarya'da 1 milyon 819 bin 200 TL..
    12. Milli Siber Kalkan Ahtapot Yazılımı..
    13. 2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne..
    14. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    15. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    16. Tabipler Birliği'ne hapis cezası şoku!..
    17. Karaman'da eğitime kar engeli
    18. KKTC'de "Doğu Akdeniz’de Enerji..
    19. Yalova'da uyuşturucu operasyonları
    20. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi