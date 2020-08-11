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Aktüel

Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:49:08 -
Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı"
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