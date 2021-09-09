Savunma sanayii girişimlerine yeni fon

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermeyesi Yatırım Fonu İmza Töreni’ne katıldı.

Demir, SSB himayesinde, Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (SSTEK) liderliğinde, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ortaklığıyla bir yola çıktıklarını ifade ederek “Bu fonla amacımız, savunma sanayimizin dışa bağımlılığını azaltmak kadar, özellikle yenilikçi teknolojilere, dinamik genç kitleye girişim sermayelerimizin önünü açmak, onlara destek olmak. Fonun faaliyetlerine bugün atacağımız imzalardan sonra başlıyoruz. Fonla yerli ve milli üretim hedeflerinin desteklenmesiyle orantılı olarak, ithalatı değil ihracatı hedefleyen, sadece iç kullanımı değil önemli ölçüde dış pazarı hedefleyen bir yola çıkacağız” dedi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş da girişim sermayeleri yatırımlarıyla ülke kalkınmasını desteklemeyi ve uzun vadeli değer oluşturmayı amaçlayan bu projeyi, Türkiye’nin millileşme politikası doğrultusunda attığı en kıymetli adımlardan biri olarak gördüğünü dile getirdi. Göktaş, “50 milyon lira tutarında kaynak sunduğumuz fon sisteminin, savunma sanayisi alanındaki kritik teknolojik ihtiyaçlarımız konusunda dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacağına, ülkemizin bölgesel bir güç haline gelmesine değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de fona 10 milyon lira kaynak sağlayan kurumlardan biri olmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.