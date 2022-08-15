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Gündem Savunma Sanayii Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı personel alacak
Gündem

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı personel alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yayınlanan ilana göre, kuruma 97 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 02:31:00 -
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı personel alacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre; SSB bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 97 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru yapacak kişilerde, Devlet Memurları Kanununda belirliten şartları taşıması, YDS/e-YDS sınavından en az 80 puan veya ÖSYM'nin dil sınavlarından YDS'de 80 puana denk gelen puan alması, üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinde mezun olması, özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az 5 yıl tecrübeye sahip olması ve alım yapılacak alanlarda istenen özel şartları yerine getirmesi istenecek.

Belirtilen alanlara başvurmayı düşünen kişilerin, 12 Eylül'den 26 Eylül mesai bitimine kadar SSB'nin internet sitesinden buşvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurması gerekecek. Başvurular elektronik ortamlarda yapılacak ve posta yoluyla gönderilen evraklar geçersiz sayılacak. Adaylardan başvuru sırasında ise özgeçmişi, son 6 aya ait vesikalık fotoğrafı, diploma veya mezuniyet belgesinin ya da YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği istenecek. Başvuru sonrası sınava katılmaya hak kazananlar ise SSB'nin internet sitesinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı da personel alacak

Sağlık Bakanlığı tarafından "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Caiz olan memuriyet (Aksi büyük suçlar küfür hatta şirk içerir): Anadili vahyin ibadetin kulluğun dili olan Allahın indirdiği ile hükmedilen yani adaletin sağlandığı bir yere hicret ve böyle bir yerde memuriyet yada böyle biryeri temin etmek için ancak tek Allaha memuriyet

Adıgüzel

Acaba sağlık ta neden işlerin iyi gitmediğini soruyorlardı hiç ben söyleyeyim.devletin taşeronlar kadro vermesi sonucu sendikalı personelin çoğalması ve maddi olarak rahatlamasuyla beraber devlet personeli olmanın rahatlıği Sağlıkta işlerin kötü gitmesinin baş sebebi akp li gibi görünen sağlık sen ve diğer sendikalar.gorduk işte fetocumu olduğu ne olduğu belli olmayan hekim sen.saglik sen deki 20 sene 25 sene önceki dinazorlar duruyor..Ulkemizdeki özelleştirmeleri sevenlerinden en önemlisi neydi sendikaların kurumları işlevsiz hale getirmesi sonucu şirketlerin zarar etmesi. 2013 e kadar sağlık sektörü neden iyiy di çünkü taşeron firma vardı sendika yoktu ve yöneticiler özel sektör len aynı kalitede hizmet vermeye çalışıyor şu.Sen dikalasmanin sağlık sektörüne girmesiyle bu hizmet bitmistir.cunku personelin eek garantisi vardır .sağlık personelinin dünya umurunda değil.sendikali ve birçok hakkı var.vr işi bilmeyen sağlık senin sectigi müdürleri var .Antalya'daki dinazor sendikacılar Alanya müdürler atıyor tabii il sağlık müdürü de akıl iki karış havada adam koltuk kollamasi derdinde.ve Alanya sağlıkta rezalet ve işin en acı tarafı bu rezalete dur demek isteyen kimse yok akp teşkilatı gotu kurtarma derdinde bir tane mahluk seçmiş sorumlu adam dünyadan bihaber.velhasil Alanya sağlıkta dokuluyor
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