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‘Savunma Sanayii Başkanlığı’ kuruldu

Yeni dönemle birlikte Türkiye’nin ‘yerli ve milli’ alanda savunma sanayisini oluşturmaya hız verilecek.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52
‘Savunma Sanayii Başkanlığı’ kuruldu

Yeni dönemle birlikte Türkiye’nin ‘yerli ve milli’ alanda savunma sanayisini oluşturmaya hız verilecek. Bu kapsamda yürürlüğe giren kararname ile Savunma Sanayii Başkanlığı kuruldu. Kararnameyle Cumhurbaşkanı’na bağlı ve tüzel kişiliğe haiz kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı, başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşacak. Yurt dışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkili olacak.

CUMHURBAŞKANI’NA KARŞI SORUMLU

Başkanlığın en üst amiri olan başkan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacak. Savunma Sanayii İcra Komitesi cumhurbaşkanının başkanlığında, görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52
  1. savunma sanayii başkanlığı

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