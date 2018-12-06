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Savunma Sanayii Başkanı son noktayı koydu

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400 ve F-35'lerin gelecek yıl Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:24
Savunma Sanayii Başkanı son noktayı koydu

S-400 ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimlerinin yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalara son noktayı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir koydu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir;

Türkiye'nin siparişlerini verdiği F-35 savaş uçağı ve S-400 savunma füzesine ilişkin takvimlerde bir sıkıntı olmadığını belirten Demir, yerlileştirme konusunda ise çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

'İstiklal ve istikbal mücadelesi'

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli projelere imza attığını ve atmaya da devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Demir, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önem herkes biliyor. O yüzden bu kararlıkla birlikte Türkiye'nin yerli ve milli sistemlerden vazgeçmesi geçmesi söz konusu değil. Bunların artan oranlarda devam ettiriyor olacağız. Bu bizim istiklal ve istikbal mücadelemizde olmazsa olmazımızdır.'' diye konuştu.

F-35'ler gelecek yıl Türkiye'de

F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin de konuşan Prof. Dr. Demir, ''F-35 uçaklarından iki tanesi teslim alındı. Amerika'da eğitimlerimiz devam ediyor. Gelecek yıl iki uçağımızın Türkiye'ye geleceğini söyledik. Bu konuda şu anda ortada resmen bir engel yok.'' dedi.

S-400'le ilgili masada engel yok

Aynı şekilde S-400'le ilgili sürecin devam ettiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Demir sözlerini şöyle sürdürdü;

''Teslimatını gelecek sene bekliyoruz. Sürecimizde bir aksama yok. Çeşitli ortamlarda şu an yapılan tartışmalar teknik anlamda bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz işin teknik yönüne bakıyoruz. Teslimat süreciyle ilgili bizim bulunduğumuz masalarda hiç bir engel ve tartışma yok.''

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:24
  1. F-35
  2. S400

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