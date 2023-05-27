Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den yerli balistik füze açıklaması: Artık Rize'den atıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tayfun'u Rize'den ateşledik. Batıya doğru atmaya başladık. Testin çeşitli anlamları var. Belli bir noktadan sonra uzun menzilli diyerek noktayı koyuyoruz. Önceden Sinop'tan atıyorduk, ülkemizin sınırlarını aşma durumu olduğu için artık Rize'den atıyoruz. Burada ana fonksiyon caydırıcı bir unsur olması. Belirli eşikler var, uluslararası anlaşmalarla gerekli bildirimler yapılarak devam edilecek. Gözümüz uzay çalışmalarında. Uzaya fırlatma çalışmalarını da Roketsan yürütüyor. Milli bir mini uzay fırlatma sistemi devreye girecek. Tayfun'un gelişimi devam ediyor. Kademe kademe yürüyecek. Buradaki ihracat daha kısıtlı olacak" dedi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Tayfun silah sistemi mobil ve maliyet açısından silahlı kuvvetlerimiz açısından önemli. Bilinmezlik ilkesi saklanması gereken bir unsur. Tayfun silah sistemi tamamen yerli. Uzaya çıkabiliyoruz. Tayfun'un menzilinden çok odaklandığımız şey vuruş etkisi. Tayfun noktasal hedef vurma özelliğine sahip. Sistemin tümü yerli ve milli üretim. Hava füzesi alanında önemli çalışmalar var. Menzili artırmak için bir sisteme ihtiyaç var. Teknoloji olarak sıvı ve katı yakıtlarını çözmüş bir ülkeyiz. Bundan sonraki aşama füzelerimizin vuruş oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar devam edecek. Tayfun şu an seri üretimde. Tayfun'un avantajı yeni teknolojileri bünyesinde barındıran bir ürün olması. Bu da Tayfun'u noktasal vurmada önemli hale getiriyor. Bu üretimler bizim üretme kabiliyetimize bağlı. Kendi ürettiğimiz bir sistem" ifadelerini kullandı.

İkinci ayrıca, "Siper'in 100 kilometrenin üzerinde bir menzili var. Ülkemizde hava savunmada attığımız adımların en üst seviyesi. Hava savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir hizmet verecek. Siper'in esnekliği ve sensör kabiliyeti ön plana çıkıyor" diye konuştu.

Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise "Kavramsal olarak baktığımızda yakın alan seviyesi, taktik seviye, operasyonel seviye ve stratejik seviye var. Bizim birçok platformumuz üzerine konularak geliştirilen sistemler. Havadan gelecek tehditleri önce belirleyebilme özelliğine sahip olmalı. Arama radarı çok uzun menzillerde radar teknolojilerinin en son halkalarından bir tanesi. Gururla ürettiğimiz sistemler. Arama radarı gelen tehdit durumunu ne kadar uzakta fark ederse o kadar iyi. Füzeyi ateşlediğinizde 1 veya 2 dakikada tehdidi imha etmeniz gerekiyor. Bir filo belirlemeyi yaptıktan sonra ilgili bataryaya yönlendiriyor. O zaman atış safhası başlıyor ve diğer atış kontrol radarı ile kontrol ediliyor. Kaç tehdit var ise ona göre karar veriyor otonom. Manuel de yapılabiliyor" dedi.