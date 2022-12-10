Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Hava trafiği milli radarla yönetilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli imkanlarla geliştirilen havaalanı trafik radarından ilkinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkanlık koordinasyonunda, ASELSAN ev sahipliğinde gerçekleştirilen Radar Çalıştayı’nın üçüncüsüne Milli Savunma Bakanlığı, SSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili firmaların temsilcileri katıldı.

Elektronik harp alanında dünyada yarışın içindeyiz

Elektronik harp alanında dünyadaki yarışın içinde yer almak, ekosistemdeki paydaşları bir araya getirmek ve bu vesileyle teknoloji yolculuğunda birlikte hareket etmek amacıyla yürüttükleri çabalar neticesinde geçen 6 yıl içinde yeni milli radar ürünleri geliştirildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

“Mevcut ürünlerimizi de güncelleyerek aktif faz dizili anten teknolojileri dahil yeni alt sistemleri kullanmaya başladık. ÇAFRAD radarımızda belirli bir olgunluğa ulaştık, inşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Erken ihbar radar sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi kapsamında AESA teknolojisini kullanan Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi Eralp’in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi Alp’in ilkinin kısa bir dönem içinde envantere alınmasını bekliyoruz. Yine bu dönemde havaalanı trafik radarının ilkinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Başarılı şekilde sürdürülen projelerimiz sadece yerde konuşlu sistemlerle sınırlı değil. Hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen aktif faz dizili burun radarının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması yönündeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah Akıncı platformu ile başlayacak bu teslimat, F16 Modernizasyon Projesi ile devam edecek. Kullandığımız bir tabir var. Aslında harekat alanının özeti, fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu.”

Çalıştayın önemine dikkati çeken Demir, “Çalıştay çıktıları vesilesiyle millileşme, sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik ve ihracat hedefinin yakalanması, yenilikçi sistemlerin geliştirilmesi, kullanım sahasında sistem etkileşiminin planlanması, ürün-teknoloji geliştirme ekosistemlerinin senkronizasyonu ile ortak akıl oluşturulması, sorunlara çözüm bulunması ve daha iyi bir seviyeye ulaşılması hedefleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

HTRS’nin radar ve kayıt sistemini ASELSAN geliştirdi

Demir’in Radar Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk kez teslim edildiğini açıkladığı Hava Trafik Radar Sistemi (HTRS), SSB tarafından başlatılan proje kapsamında ASELSAN ve yerli alt yüklenicileri tarafından hayata geçirildi.

HTRS’nin radar, haberleşme ve kayıt sistemini ASELSAN, yazılımını ise TÜBİTAK geliştirdi. Askeri ve sivil havacılık amaçlı geliştirilen yaklaşma radar sistemi HTRS, 2024 yılı sonuna kadar 11 havaalanında hizmete girecek ve yaklaşma kontrol hizmetleri bu sistemle gerçekleştirilecek. Böylece hava trafiği artık milli bir radar sistemiyle yönetilecek.