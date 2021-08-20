Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bombayı patlattı

Türk savunma sanayiinin gövde gösterisine dönüşen 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TVNET'e özel açıklamalarda bulundu.

"Muhtaç olmamak için üretiyoruz"

Türk savunma sanayiinin ortaya çıkardığı ürünlerin çeşitliliğine değinen Demir, kısıtlama beklemedikleri alanda bile ambargo ile karşılaşıldığına dikkat çekerek "Kapsamadığımız alan kalmasın, yarın önümüze ne çıkar belli olmaz anlayışıyla çok çeşitli alanlarda faaliyet başlattık" dedi.

"En iyisi olma iddiasındayız"

Bazı alanlarda Türkiye'nin en iyi olma iddiasına sahip olduğunu belirten ve insansız hava araçlarını örnek gösteren Demir, "Diğer alanları boş bırakmamak, ihtiyacımız olduğunda kimseye muhtaç olmamak durumundayız. Bazı alanlarda en uç noktada olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

80 ülke ile 100'ün üzerinde anlaşma

"Son zamanlarda görüyoruz ki kendi milli çıkarlarımızı savunma durumunda kaldığımızda, ittifak içinde olsak dahi ülkelerin davranışları hiç de dostça değil. Görünür görünmez kısıtlamayla karşılaştık" diyen Demir, 80 ülke ile 100'ün üzerinde anlaşma yaptıklarını daha önce fuara 'Ne mal satabiliriz?' diyerek gelen yabancıların, artık 'Şimdi hangi alanda iş birliği yapabiliriz?' ve 'Türkler bu konuda ne yapıyor?' anlayışıyla katılım sağladığını aktardı.