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Gündem Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Aksungur İHA, 3 kişiyi alevlerin arasından kurtardı
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Aksungur İHA, 3 kişiyi alevlerin arasından kurtardı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA), dün yangın bölgesindeki görev uçuşunda yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 20:18:00 -
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Aksungur İHA, 3 kişiyi alevlerin arasından kurtardı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA), dün yangın bölgesindeki görev uçuşunda yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını duyurdu.

Demir, Twitter hesabından, yangınlarda kullanılan İHA'lara ilişkin paylaşım yaptı.

Savunma Sanayisinin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larının herkesi derinden etkileyen yangınlarda aktif görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." ifadesini kullandı.

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