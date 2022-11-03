Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, İvedik OSB ev sahipliğinde Teknopark Ankara’da

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve İvedik OSB Teknopark Ankara iş birliğiyle ilk defa düzenlenen “Teknopark Ankara–Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları” etkinliğine SSB, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, MKE, TÜBİTAK SAGE, TEI, BMC, FNSS ve diğer firmalar katıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Teknopark Ankara iş birliğiyle gerçekleşen “Teknopark Ankara Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmaları” etkinliği savunma sanayinin ana yüklenicisi olan “ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, MKE, TÜBİTAK SAGE, TEI, BMC, FNSS “firmalarının üst düzey yetkililerinin katılımları, Teknopark Ankara'da faaliyet gösteren tedarikçi firma girişimcilerin katılımı ve sunumları ile Teknopark Ankara Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve savunma sanayii ana yüklenicilerinin tedarik yönetimi sunumlarının yanı sıra ikili iş birlikleri için görüşmeleri yapıldı.

"Girişimci ruh ve dinamizm artacaktır"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin “firmaların bu tür etkinliklerde bir araya gelmesi girişimci ruh ve dinamizmi artıracaktır” dedi.

Gültekin, “30 yıllık üretim geçmişi ve tecrübesine sahip olan İvedik OSB sanayicimizin AR-GE yaparak ürünlerini katma değeri yüksek milli ürünler haline gelebilmesi ve nitelikli üretim ekosistemine dâhil olabilmesi adına İvedik OSB'nin tam göbeğinde Teknopark Ankara'yı kurduk. 2017 yılı itibarıyla faaliyete geçen teknoparkımız, 250 nitelikli teknoloji firması, yüzde yüz doluluk oranı ve 1000'in üzerinde projeye ise ev sahipliği yapmaktadır. Teknoparkımızda yürütülen projelerin %70 oranında savunma sanayi odaklı projelerden oluşmaktadır.” dedi.

Gültekin, “Türk savunma sanayisinin güzide kurumlarının, ana yapısı savunma sanayi olan Teknopark Anakaramızda ağırlamak ve firmalarımızı bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Yapılacak olan ikili görüşmelerin girişimci firmalarımızın ufkunu genişleteceğini ve büyümelerinde katkı sağlayacağını ifade ederek bu tür etkinliklerin yapılması savunma sanayinin alt yapısına sahip girişimci ve AR-GE firmalarımızın teşvik edici itici güç olacaktır.” dedi.