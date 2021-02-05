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Teknoloji Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 'Atmaca' müjdesi
Teknoloji

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 'Atmaca' müjdesi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sinop'ta test atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 00:13:00 -

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında Roketsan Ana yükleniciliğinde, Aselsan ve ArMerKom işbirliğiyle geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi Sinop'ta test edildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir test videosunu paylaşarak "İlk milli gemisavar füzemiz #ATMACA, milli gemimiz TCG Kınalıada’dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.

Atmaca füzesi özellikleri

Çapı: 350mm
Kanat Açıklığı:~1.4m
Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm
Ağırlığı:~800 kg
Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı
Motor Tipi: TR40
Menzil:~200 km Sınıfı
Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL
Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF
Sürati: Mach 0.8/0.85?
Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

Sistem özellikleri:

Otonom
Düşük Radar İzi
Yüksek Hassasiyet
Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
Karşı Tedbirlere Dayanıklı
Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
Üç Boyutlu Görev Planlama
Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman
Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman
Hedef Seçimi
Uzun Menzil

'Atmaca'nın test atışları gerçekleştirildi
'Atmaca'nın test atışları gerçekleştirildi

Teknoloji

'Atmaca'nın test atışları gerçekleştirildi

 

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