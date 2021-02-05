Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den 'Atmaca' müjdesi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında Roketsan Ana yükleniciliğinde, Aselsan ve ArMerKom işbirliğiyle geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi Sinop'ta test edildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir test videosunu paylaşarak "İlk milli gemisavar füzemiz #ATMACA, milli gemimiz TCG Kınalıada’dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.

Atmaca füzesi özellikleri

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm

Ağırlığı:~800 kg

Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

Motor Tipi: TR40

Menzil:~200 km Sınıfı

Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

Sistem özellikleri:

Otonom

Düşük Radar İzi

Yüksek Hassasiyet

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

Üç Boyutlu Görev Planlama

Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

Hedef Seçimi

Uzun Menzil