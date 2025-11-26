  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Savunma koridorunda casusluk paniği! Üç kişi operasyonla yakalandı
Gündem

Savunma koridorunda casusluk paniği! Üç kişi operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Savunma koridorunda casusluk paniği! Üç kişi operasyonla yakalandı

Yabancı ülkeler adına savunma sanayii kurumlarında görevli yöneticilere dair bilgi topladığı belirlenen 3 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Güvenlik birimlerinin titiz çalışmasıyla deşifre edilen faaliyetlerin, kritik kurumların hedef alındığını gösterdiği belirtildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kritik öneme sahip savunma sanayii kurumlarında yönetici pozisyonunda çalışan kişiler hakkında veri toplayan şahıslara yönelik 'casusluk' soruşturması başlattı. Türkiye'de yabancı ülkeler adına "siyasal ve askeri casusluk" faaliyeti yaptığı belirlenen 4 kişi için Emniyet ve MİT tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olduğu belirlenen bir kişi için de yakalama kararı çıkarıldı.

 

BİLGİ AKTARIYORLARDI

Gözaltına alınan şahısların; savunma sanayiindeki kritik pozisyonda bulunan yöneticilerle ilgili verileri yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek onlara aktardıkları ileri sürüldü. Emniyete götürülen şahıslar sorguya alındı.

MİT’ten BAE istihbaratına İstanbul'da operasyon: Savunma sanayi çalışanlarını hedef alan 3 casus yakalandı
MİT’ten BAE istihbaratına İstanbul'da operasyon: Savunma sanayi çalışanlarını hedef alan 3 casus yakalandı

Gündem

MİT’ten BAE istihbaratına İstanbul'da operasyon: Savunma sanayi çalışanlarını hedef alan 3 casus yakalandı

MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle
MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle

Siyaset

MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kahire'de kritik Gazze görüşmesi
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kahire'de kritik Gazze görüşmesi

Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kahire'de kritik Gazze görüşmesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23