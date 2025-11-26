Savunma koridorunda casusluk paniği! Üç kişi operasyonla yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kritik öneme sahip savunma sanayii kurumlarında yönetici pozisyonunda çalışan kişiler hakkında veri toplayan şahıslara yönelik 'casusluk' soruşturması başlattı. Türkiye'de yabancı ülkeler adına "siyasal ve askeri casusluk" faaliyeti yaptığı belirlenen 4 kişi için Emniyet ve MİT tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olduğu belirlenen bir kişi için de yakalama kararı çıkarıldı.

BİLGİ AKTARIYORLARDI

Gözaltına alınan şahısların; savunma sanayiindeki kritik pozisyonda bulunan yöneticilerle ilgili verileri yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek onlara aktardıkları ileri sürüldü. Emniyete götürülen şahıslar sorguya alındı.