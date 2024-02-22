Savunma işbirliği anlaşması! Somali, Türkiye ile 10 yıllık anlaşmasını onayladı! Savaş gemisi olacak

Somali, Türkiye ile yapılan 10 yıllık “Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nı onayladı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, anlaşma kapsamında Türkiye’nin Somali donanmasını eğiteceğini ve ekipmanlarda donatacağını söyledi.

Afrika’nın en büyük kıyı şeridi ülkesi olan Somali’de Barre, bu anlaşmanın denizlerdeki terörizmi, korsanlığı, yasadışı avlanmayı ve zehirli atıkların atılmasını engellemeye yardımcı oalcağını söyledi.

Barre aynı zamanda Türkiye’nin “güvenilir ve gerçek bir dost” ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

Basına konuşan Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye’nin bugüne kadar Somali’ye kaynak yardımında ve insani yardımlarda bulunduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye’nin Somali’nin güvenlik güçlerinin eğitilmesinde de yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili, anlaşmanın Türkiye’nin Somali kıta sahanlığında savaş gemileri bulundurmasını da içerdiğini aktardı.

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Somali ve Etiyopya arasında gerginlik artıyor. Türkiye ile Somali arasındaki bu anlaşma, ilişkileri daha da ileriye götürecek.

Mahmud, Türkiye ile yapılan bu anlaşma Etiyopya’ya karşı kurulmuş bir işbirliği olmadığını ve Etiyopya’nın güvenliğini hedef almadığını belirtti. Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat metni ile arttı. Somaliland’ın aktardığına göre Etiyopya ile yapılan anlaşma doğrultusunda Etiyopya Somaliland’ın bağımsızlığını kabul edecek. Somali ise Somaliland’ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.

Anlaşma Türkiye’de 8 Şubat’ta imzalanmıştı

İki ülke arasındaki anlaşma 8 Şubat’ta Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur arasında imzalanmıştı.

Güler ise 8 Şubat’ta yaptığı açıklamada anlaşmanın “iki ülke arasındaki ikili askeri ilişkilerin gelişmesine” yardımcı olacağını söyledi.