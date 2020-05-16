"Savunma, havacılık ve uzayın geleceği" SEDEC Talks'ta ele alınacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının katılımıyla gerçekleştirilecek "Güvenlik, Savunma, Havacılık ve Uzay'ın Geleceği" konulu çevrim içi videokonferans etkinliği SEDEC Talks, 18 Mayıs'ta yapılacak.

Moderatörlüğünü Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen'in üstleneceği etkinlik, Airbus, SpaceX, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Leonardo ve AQST gibi sektörün önde gelen yerli ve yabancı oyuncularının, genel müdür ve genel müdür yardımcısı seviyesinde temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Sektörün geleceğine ışık tutacak etkinlik, aynı zamanda katılımcıların geleceğe ilişkin yeni bir yol haritası oluşturmasına da katkı sağlayacak.



BİTES'in geliştirdiği yerli video konferans yazılımı XperMeet üzerinden düzenlenecek etkinlikte, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasından katılımcılar yer alacak.



Etkinlikte, Airbus Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Jean-Marc Nasr, SpaceX Ticari Satışlar Başkan Yardımcısı Tom Ochinero, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Leonardo Türkiye ve Merkez Asya Uluslararası Pazarlama ve Strateji Başkan Yardımcısı Camillo Pirozzi, AQST Üst Yöneticisi Gurvinder Chohan ve SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal Türkan konuşma yapacak.



- Etkinlik yerli yazılım üzerinden gerçekleştirilecek



Türksat’ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım ile Kablo TV 1. Kanal, Türksat YouTube kanalları üzerinden ve SEDEC YouTube kanalından canlı yayınlanacak.



Teknopark Ankara'nın desteklediği, MSI Dergisi’nin de Resmi Yayın ve Basın Sponsoru olduğu etkinlik, 18 Mayıs'ta saat 21.00'de yapılacak.



- "Savunma ve havacılık sektörü hız kesmedi"

SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, önceliğine yurt güvenliğini koyarak çalışmalarına devam eden savunma ve havacılık sektörünün hızını kesemediğini söyledi. Türkan, "Ar-Ge çalışmaları ve üretim faaliyetleri aralıksız devam ederken sektörün yeniden bir araya gelebileceği yeni bir platform ihtiyacı da doğdu." dedi.



Bu ihtiyacı karşılamak üzere hayata geçirilen SEDEC Talks'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen etkinlik ve fuarların eksikliğini hissettirmemeyi hedeflediğini dile getiren Türkan, "Karar alıcıları, ana yüklenicileri ve KOBİ’leri bir araya getirecek SEDEC Talks, sektörün sorunlarını ve gelecek hedeflerini ele almanın yanı sıra firmalar için de geniş bir vizyon sunuyor." ifadesini kullandı.



- Sektör için yeni bir açılım platformu olarak hayata geçirildi



Anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularını tek çatı altında işleyen etkinlik olarak 2018'de gerçekleştirilen SEDEC'in, bu yıl haziranda ikinci kez düzenlenmesi planlanıyordu.



Katılımcılar ve ziyaretçilerin sağlığını göz önünde bulunduran SEDEC, 2-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan SEDEC 2020'yi, 15-17 Eylül'e erteledi.



SEDEC'in ana temasına sadık kalan bir uzantısı şeklinde kurgulanan SEDEC Talks ise etkinliklerin ertelendiği salgın sürecinde ve sonrasında, sektör firmaları için yeni bir açılım platformu olarak hayata geçirildi.