  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir iki puan geride çıkıyorduk! Genel merkez görmezden geldi Onursal Adıgüzel’den bomba itiraflar

Yuh artık! CHP'li Belediyeden halka p*rno gösterimi!

Ali Babacan'ı şoke eden istifa! Bırakıp gitti

Yunanistan'da gündem Pile yolu gerilimi: Türk ordusu, KKTC'ye ağır silah sevk ediyor

AK Partili Mustafa Şen’den şaşırtan çıkış: Seçim gecesi rezil olduk, yerin dibine battık

Necmettin Batırel'in yeni dolar sözleri gündemi altüst edecek! 'Yağacak' diyerek duyurdu

Elon Musk Türkiye'de bu adımı atabilir! BAE'liler duyurdu

Arap düşmanları turizmi baltalıyor

Amerika sizi kurtaramayacak! MİT Münbiç’e girdi örgütün sözde Münbiç sorumlusunu öldürdü.

Volkswagen'in bu modeli 400 bin liraya satılacak! Hükümet hiç hesapta olmayan adımı atıyor
Dünya Savunma Bakanı 'çok gizli' belgeleri ifşa etmekle suçlanıyor!
Dünya

Savunma Bakanı 'çok gizli' belgeleri ifşa etmekle suçlanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 13:41:00 -
Savunma Bakanı 'çok gizli' belgeleri ifşa etmekle suçlanıyor!

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülke ordusuna ilişkin "çok gizli" belgeleri seçim kampanyası için ifşa etmesi üzerine eleştirilerin hedefi oldu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülke ordusuna ilişkin "çok gizli" belgeleri seçim kampanyası için ifşa etmesi üzerine eleştirilerin hedefi oldu.

Bakan Blaszczak, X sosyal medya hesabından, bir önceki hükümetin, Polonya'yı sadece Varşova'dan geçen Vistula Nehri'nin bulunduğu noktadan savunmayı planladığına ilişkin belgeleri gösteren bir video paylaştı.

Dönemin Savunma Bakanı Bogdan Klich tarafından imzalanmış Polonya Silahlı Kuvvetlerinin savunma planları ve "çok gizli" ibareli belgelerin ön yüzünü gösteren fotoğrafları da paylaşan Blaszczak, önceki hükümetin savaş durumunda Polonya'nın yarısını vermeye hazır olduğunu öne sürdü.

Ana muhalefet partisi Sivil Platform'un sözcüsü Jan Grabiec, Polonya'da yayın yapan Radio Zet'e yaptığı açıklamada, "Bakan Blaszczak'ın açıkladığı belgeler Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan belgelerdir." ifadesini kullandı.

Bu tür belgelerin asla açıklanmaması gerektiğini vurgulayan Grabiec, "NATO'ya danışılarak oluşturulan belgeleri kullanmak Polonya'yı bugün bir NATO müttefiki olarak tamamen güvenilmez kılıyor. İç savunma belgeleri bir seçim kampanyasının parçası olarak nasıl ifşa edilebilir?" değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

X hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt veren Blaszczak, "Ana muhalefet, Polonya'nın yarısını düşmana verme planlarını ifşa etmemize itiraz ediyor. Polonyalıların kendileri için nasıl bir kader hazırladığınızı bilmeye hakları var! Polonya ordusu bir çatışma durumunda topraklarımızın her bir metresi ve her bir insan hayatı için savaşmalıdır. Varşova'yı bir cephe şehri yapmak istiyordunuz." ifadelerini kullandı.

Polonya haber ajansı PAP, Sivil Platform'un Blaszczak hakkında Devlet Mahkemesine şikayette bulunacağını kaydetti.

Polonya'da Devlet Mahkemesi, devlet makamlarında bulunan kişilerin anayasal sorumlulukları hakkında karar verici merci konumunda bulunuyor.

Polonya'da 15 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ve 4 soruluk referandum öncesinde kampanya dönemi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23