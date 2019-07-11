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Şavşat Belediyesi tarımsal kalkınma projesini hayata geçirdi

Artvin’in Şavşat ilçesi belediye Başkanı Nihat Acar, “Tarladan Sofraya Organik Ürün” sloganı ile başlattığı, tarımsal kalkınma projesi kapsamında şehir merkezine 2 km uzaklıkta bulunan Hınzat mevkiinde 20.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:26
Şavşat Belediyesi tarımsal kalkınma projesini hayata geçirdi

Artvin’in Şavşat ilçesi belediye Başkanı Nihat Acar, “Tarladan Sofraya Organik Ürün” sloganı ile başlattığı, tarımsal kalkınma projesi kapsamında şehir merkezine 2 km uzaklıkta bulunan Hınzat mevkiinde 20.000 metrekare tarım alanında fasulye ve mısır ekimi yaptı.


Yerel kalkınmada üretimin en önemli gereklilik olduğu belirten Başkan Acar,önümüzdeki dönemlerde bu örnek modelitüm Şavşat’a yayılması maksadı ile belediyenin de içinde olduğu Şavşat Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kuruluş çalışmaları da devam edeceklerini belirtti.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Acar “İlçemiz tarım alanları ve toprak verimliliği açısından çok verimli arazilere sahip bir ilçe. Hınzat mevkiinde bulunan bu arazilerin bir kısmı belediyemize bir kısmı ise şahıslara ait ve yıllardır atıl bir şekilde duruyor. Tarımsal Kalkınma Projemizi gerçekleştirmek için yaptığımız ön araştırmalarda da bu alanın tarıma oldukça uygun olduğu belirlendi. Bu arazide ürettiğimiz ürünlerin yapımı tamamlanmak üzere olan Yöresel Ürünler Depolama, İşleme ve Paketleme tesisinde paketlenerek gerek internet üzerinden gerekse ilçe merkezimizdeki esnaflarımıza satışını yapacağız. Bugün burada, Yerel seçimlerde hemşerilerimize verdiğimiz vaadi gerçekleştirmenin mutluluğunu da yaşıyor, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Hınzat mevkiinde bulunan yaklaşık 20 bin metrekarelik alan traktörle sürülerek tohum ekimine hazırlandı. Tohumların ise önümüzdeki günlerde ekilerek çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:26
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