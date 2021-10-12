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Siyaset Savcıya konuşamayınca kıvırmaya gerek yok! Meral Akşener köşeye sıkıştı
Siyaset

Savcıya konuşamayınca kıvırmaya gerek yok! Meral Akşener köşeye sıkıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokatif açıklamalarının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" çağrısı yapmıştı. Altun'un çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kaçacak delik aradı!..

Yeniakit Publisher
2021-10-12 12:20:00 -
Savcıya konuşamayınca kıvırmaya gerek yok! Meral Akşener köşeye sıkıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının yapıldığı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir” diyerek provokatif açıklamalar yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Twitter üzerinden cevap verdi.

Asılsız iddialar üzerinden ortalığı karıştırmak isteyen CHP liderine ve yandaşlarına çağrı yapan Altun, "Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Bir gazetecinin bu açıklamayı hatırlatması üzerine Akşener, konunun resmiyete dökülmesi durumunda rezil olacaklarını anlayınca kaçamak cevap verdi. Altun'un savcılık çağrısını geçiştirmeye kalkışan Akşener, “Atanmışlara cevap vermiyorum” demekle yetindi.

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Yorumlar

abidik gubik esrefi mahlukat onurlu insana yakismiyor, kadina hic yakismiyor

.......
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Vahap Kalyoncu

Bunlar ne biçim insan velevki siyasi cinayet oldu ve Ülke karıştı Erdoğan seçimi kaybetti şer cephesi kazandı peki istikrarsız ve karışık bir ülkeyi nasıl yöneteceksiniz bize bir açıklayın hele farzedin yönetmeye başladınız bu sefer bizler sizi rahat birakacakmiyiz zannediyorsunuz yani neresinden bakarsanız çok aşağılık bir beyanat ve haince planlanmış.
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