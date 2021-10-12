Savcıya konuşamayınca kıvırmaya gerek yok! Meral Akşener köşeye sıkıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının yapıldığı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir” diyerek provokatif açıklamalar yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Twitter üzerinden cevap verdi.

Asılsız iddialar üzerinden ortalığı karıştırmak isteyen CHP liderine ve yandaşlarına çağrı yapan Altun, "Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Bir gazetecinin bu açıklamayı hatırlatması üzerine Akşener, konunun resmiyete dökülmesi durumunda rezil olacaklarını anlayınca kaçamak cevap verdi. Altun'un savcılık çağrısını geçiştirmeye kalkışan Akşener, “Atanmışlara cevap vermiyorum” demekle yetindi.