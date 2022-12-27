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Gündem Savcılıktan Peygamberimiz'e (sav) hakarete görevsizlik kararı! Uğur Kutay'ın dosyasını Rektörlüğe gönderdiler
Gündem

Savcılıktan Peygamberimiz'e (sav) hakarete görevsizlik kararı! Uğur Kutay'ın dosyasını Rektörlüğe gönderdiler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay için yapılan suç duyurusunda görevsizlik kararı alarak dosyasını YTÜ Rektörlüğü'ne gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:43:00 - 2022-12-27 17:22:36
Savcılıktan Peygamberimiz'e (sav) hakarete görevsizlik kararı! Uğur Kutay'ın dosyasını Rektörlüğe gönderdiler

Hakkında 7 bini aşkın şikayette bulunulan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün Yazarı Uğur Kutay için başlatılan soruşturmada savcılık görevsizlik kararı verdi. Kararda ceza soruşturmasının rektörlüğe ait olduğu ifade edildi.

Peygamber Efendimiz'e (sav) hadsizce hakaret eden Kutay hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

Dosyası Rektörlüğe gönderildi!

Savcılıkça, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun öne sürüldüğü soruşturmada, "Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Sekreterleri hakkında, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak 3 kişilik kurul karar verir" denilerek görevsizlik kararı alındı.

Kutay hakkındaki görevsizlik kararı yazılarak dosyanın Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.

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Yorumlar

Okur

Ha bu din düşmanı hakarete devam edecek yani. Yazık ki yazık.

Burhan

Saçmalamasınlar ya akılları sıra idari disiplin soruşturmasını ceza soruşturması diye yutturacaklar. Bal gibi de TCK dan işlem yapılmalı. Belli ki birilerinin koruması altında. Zira tüm eğitim kurumlarında ki insanlar birbirlerinin değerlerine hakaret etsinler ve hiçbir adli cezayi müeyyide maruz kalmasınlar oh ne güzel yaa..
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