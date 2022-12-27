Savcılıktan Peygamberimiz'e (sav) hakarete görevsizlik kararı! Uğur Kutay'ın dosyasını Rektörlüğe gönderdiler
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay için yapılan suç duyurusunda görevsizlik kararı alarak dosyasını YTÜ Rektörlüğü'ne gönderdi.
Hakkında 7 bini aşkın şikayette bulunulan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün Yazarı Uğur Kutay için başlatılan soruşturmada savcılık görevsizlik kararı verdi. Kararda ceza soruşturmasının rektörlüğe ait olduğu ifade edildi.
Peygamber Efendimiz'e (sav) hadsizce hakaret eden Kutay hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.
Dosyası Rektörlüğe gönderildi!
Savcılıkça, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun öne sürüldüğü soruşturmada, "Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul Sekreterleri hakkında, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak 3 kişilik kurul karar verir" denilerek görevsizlik kararı alındı.
Kutay hakkındaki görevsizlik kararı yazılarak dosyanın Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.