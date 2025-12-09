Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri
Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyuldu. Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
uriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu.
Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı.
Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.
Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.
