Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri

Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyuldu. Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

uriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu.

Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı.

Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.

 

Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.

Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

