Savcılık göreve! CHP’deki, hendekçilere maaş ve yandaş anketçilere peşkeş itirafları araştırılsın

Hakkı Bilir İstanbul

Bizzat CHP’li isimler tarafından ifşa edilen finansal skandalların yargı tarafından araştırılması bekleniyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, terör destekçisi oldukları gerekçesiyle meslekten atılan imzacı akademisyenlerin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP’li belediyelerden illegal şekilde temin edilen paralarla sübvanse edildiğini itiraf etmişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek ise, anket firmalarına ve yandaş medya organlarına 650 milyon lira gibi devasa bir kaynak aktarımı yapıldığını söyleyerek istifasını sunmuştu.

İtiraf ettiler

CHP’nin kurumsal avukatlığından istifa eden Mustafa Kemal Çiçek’in, ‘Medyaya 650 milyon lira ödeme yapıldığını’ itiraf etmesi ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun terör örgütü PKK’ya destek çıkan ihanet bildirisine imza atan akademisyenlere çantalar dolusu para verildiğini detaylarıyla anlatması karşısında yargının suskunluğu sürüyor. CHP’li Erdoğdu ise “Şişli Belediyesi başta olmak üzere 3 belediyenin ve parti genel merkezinin imkanlarıyla PKK’ya arka çıkan akademisyenlere her ay 5 bin lira ödeme yapıldığını” sosyal medya hesabından ayrıntılarıyla paylaşmıştı. Ödenen paraların karşılığında ise akademisyenlerin Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında ısmarlama raporlar hazırladığını söylemişti.

İhbar niteliğinde

Hukukçu Necip Kumandan, “Yetkililer CHP’lilerin harcamalarını derhal araştırıp incelemeye almalıdır. CHP’deki usulsüz harcamalarını itiraf eden kişilerden biri bizzat partinin avukatı diğeri milletvekilidir. Avukatın itirafı bir nevi ihbar niteliği taşımaktadır. Belediyenin parası ise halkın parasıdır. Bu itiraflar yargı tarafından mutlaka araştırılmalıdır” şeklinde konuştu. CHP’nin harcamalarının araştırılması gerektiğin kaydeden Kumandan, “Parti harcamalarının hukuka uygun mu yoksa usulsüz mü diye bakılmalıdır. İtiraflar çok ciddi. Kamuoyu bu noktada aydınlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Peşine düşülmeli

Hukukçu Ferhat Çakır, “Kendilerini özgürlükçü olarak adlandıran medya organları özünde CHP’nin medya organlarıdır. Bunun bedelini de 650 milyon lira olarak almışlardır. Bu medya organları Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürütmektedir. Bu paranın nerden geldiği, ne şekilde aktarıldığı ve ne için kullanıldığı mutlaka en üst hukuki merci tarafından sorgulanmalıdır. Terör destekçiliğinden meslekten atılan imzacı akademisyenlere belediyeler vasıtasıyla ödenen paralar ise ayrıca mutlaka araştırılmalıdır. Milletin parasının, millete silah doğrultanları savunanlara aktarılması başla başına yargının konusudur” dedi. Hukukun bu paraların hesabını sorması gerektiğini kaydeden Çakır, “CHP’nin parasıyla beslenen medya organları AK Parti’den kopanlara demokrasi kahramanı derken, CHP’den ayrılanlara hain damgası vurabiliyor. Hükümete yakın sanatçılar, yalaka damgası yerken, muhalif sanatçılar halkın sanatçısı gösteriliyor. İşte bu algı operasyonlarının bedeli de halkın cebinden çıkan paralarla oluyor” şeklinde konuştu.

Halkın parası

Gazeteci yazar Murat Özer ise “Bu paralar halkın cebinden çıktı. Halka algı operasyonu olarak geri döndü. Sol medya mensuplarının büyük kısmının lüks içinde yaşadığını görürsünüz. Kendi yaptıkları her rezilliği halkın medyası üzerine atmışlardır. Bu paranın kaynağı ve aktarıldıkları ve ne amaçla kullanıldığı mutlaka araştırılmalıdır” dedi. Türkiye’deki medya düzenini çarpık olduğunu vurgulayan Özer, “Milli iradenin yanındaki medya daima bastırılmıştır. Bu durum bile medyadaki düzeni gözler önüne seriyor. CHP’nin resmi olarak avukatlığını yapmış bir ismin itirafının üzerine mutlaka gidilmelidir” ifadelerini kullandı.

