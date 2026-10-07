Savcılık devrede, SPK suç duyurusu hazırlığında! Sayan çifti şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

15 Eylül’de gündeme bomba gibi düşen fon ve borsa skandalında, eski Aile Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, fona toplamda 163 milyon 46 bin TL yatırdığı ve yaklaşık 4 ay sonra bu paradan toplam 2 milyar 170 milyon TL çektiği tespit edilmişti.

Sayan çifti fon soruşturması kapsamında mal varlıklarının dondurulmasının ardından savcılık izniyle 1 milyar 860 milyon lira tutarındaki parayı, 5 Ekim tarihinde "gönüllülük esasına" göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına aktarmıştı.