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Gündem Savcılık devrede, SPK suç duyurusu hazırlığında! Sayan çifti şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Gündem

Savcılık devrede, SPK suç duyurusu hazırlığında! Sayan çifti şüpheli sıfatıyla ifade verecek

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Savcılık devrede, SPK suç duyurusu hazırlığında! Sayan çifti şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Fon kriziyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

15 Eylül’de gündeme bomba gibi düşen fon ve borsa skandalında, eski Aile Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, fona toplamda 163 milyon 46 bin TL yatırdığı ve yaklaşık 4 ay sonra bu paradan toplam 2 milyar 170 milyon TL çektiği tespit edilmişti.

Sayan çifti fon soruşturması kapsamında mal varlıklarının dondurulmasının ardından savcılık izniyle 1 milyar 860 milyon lira tutarındaki parayı, 5 Ekim tarihinde "gönüllülük esasına" göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına aktarmıştı.

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Yorumlar

Yusuf ZOR

LGBT DESTEKLİ AVRUPA FONLARINDAN TÜRKİYEYE GÖNDERİLEN (ÖZELLİKLE KADINA ÖZGÜRLÜK) TEMALI FON YARDIMLARI İNCELENMELİ. SAYIN MUHAMMED BİLİCİDEKİ DEKONTLAR İNCELENMELİ. Yoksulluk Nafakasında Allahın ayetlerine karşı AKPARTİ nasıl kullanılmış ortaya çıkmalı. benceeee

Malatyalı

163 milyonu nereden buldu
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