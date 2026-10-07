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Teknoloji Bilimin ezberini bozdular! İşte 2026 Nobel Kimya Ödülü’nü getiren keşif
Teknoloji

Bilimin ezberini bozdular! İşte 2026 Nobel Kimya Ödülü’nü getiren keşif

Yeniakit Publisher
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Bilimin ezberini bozdular! İşte 2026 Nobel Kimya Ödülü’nü getiren keşif

2026 Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu. Ödül, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfini yapan Henri B. Kagan ve Kenso Soai’ye takdim edildi.

2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai’ye verildi.

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