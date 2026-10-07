Gökyüzünde bir ilk! Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk kadın uçak pilotu

Türk Deniz Kuvvetleri’nde tarihi bir başarıya imza atıldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığı'nda görev yapan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, pilotaj eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu.

28 yaşındaki Aydın'ın askerlik serüveni ise çocukluk yıllarına kadar uzanıyor.

BABASININ ÜNİFORMASIYLA BÜYÜDÜ

Adıyaman'da dünyaya gelen Aydın, babasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapması nedeniyle askerlik mesleğiyle küçük yaşlarda tanıştı.

1999 yılında babasının görevi nedeniyle ailesiyle Ankara'ya taşınan Aydın, çocukluğundan itibaren asker olmanın hayalini kurduğunu anlattı.

2016'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için İngilizce hazırlık eğitimi aldığı sırada Milli Savunma Üniversitesi'nin başvuru ilanlarını gören Aydın, hayatını değiştirecek kararı vererek Deniz Harp Okulu'na başvurdu.

2017'de başladığı Deniz Harp Okulu eğitimini dört yıl sonra tamamlayan Aydın, 30 Ağustos 2021'de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

GEMİDEN KOKPİTE UZANAN YOLCULUK

Mezuniyetinin ardından TCG Gemlik'te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı görevlerini üstlenen Aydın, Güney Görev Grup Komutanlığı'nda da Emniyet ve Kaza Önleme Subayı olarak görev yaptı.

Ancak onun hedefinde gökyüzü vardı.

2022'de gerçekleştirilen pilotaj alımlarına başvuran Aydın, mülakat ve sınavların ardından 18'inci Ana Üs Komutanlığı'ndaki öğrenci seçim uçuşlarını başarıyla tamamladı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde başlangıç ve temel uçuş eğitimi alan Aydın, ardından Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığı'ndaki tekamül eğitimini de tamamladı.

Ve zorlu sürecin sonunda ilk kadın Deniz Karakol uçağı pilotu olarak mezun oldu.

“İKİ MAVİYE HÜKMEDENLER”

Deniz Hava Komutanlığı'na yönelmesinde öğrencilik yıllarında karşılaştığı bir sözün etkili olduğunu anlatan Aydın, Deniz Harp Okulu'ndaki kariyer günlerini hatırlattı.

Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında kullanılan “İki maviye hükmedenler” sözünün kendisini etkilediğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

“Hayalimdeki Hilal'den daha mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim.”

Pilotluğun hızlı ve doğru karar almayı, pratik düşünmeyi ve her türlü duruma hazırlıklı olmayı gerektirdiğini vurgulayan Aydın, bu özelliklerin kendisini daha fazla motive ettiğini söyledi.

“HİSSETTİĞİM MUTLULUĞU TARİF ETMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Pilotluk eğitimindeki en unutulmaz anlarından birini de anlatan Aydın, öğrenci seçme uçuşlarında 13 sortilik eğitimden geçtiğini belirtti.

Son kontrolde emniyetli uçuş ve iniş gerçekleştirmesi gerektiğini anlatan Aydın, kontrol pilotunun kuleyle yaptığı olumlu konuşmayı duyduğu anı unutamadığını söyledi:

“Hissettiğim mutluluğu tarif etmem mümkün değil.”

Kocaeli Deniz Hava Komutanlığı'na atanan Aydın, Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda deniz karakol uçaklarına yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından deniz hava filolarında aktif görev üstlenecek.

SABİHA GÖKÇEN'İ ÖRNEK ALDI

Hilal Aydın, pilotluk yolculuğunda kendisine örnek aldığı ismi de açıkladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her zaman örnek aldığını belirten Aydın, Türk kadınlarının havacılıktaki başarı geleneğinin yeni kuşaklara ilham verdiğini ifade etti.

GENÇ KIZLARA MESAJ: VAZGEÇMEYİN

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilki gerçekleştiren Aydın, kendisi gibi pilotluk veya askerlik hayali kuran genç kızlara da seslendi:

“Hayal etmekten, hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan vazgeçmesinler. Ne kadar zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, başarmak istedikçe, çabaladıkça her zorluğu aşarsınız ve hayal ettiklerinize ulaşırsınız.”

Denizden gökyüzüne uzanan kariyeriyle tarihe geçen Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, bundan sonra Türk Deniz Kuvvetleri'nin gökyüzündeki görevlerinde yer alacak.