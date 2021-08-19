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Gündem 'Savcılık derhal el koymalı' dedi! Melih Gökçek: Eğer ortaya böyle bir veri çıkarsa...
Gündem

'Savcılık derhal el koymalı' dedi! Melih Gökçek: Eğer ortaya böyle bir veri çıkarsa...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Altındağ'daki provokasyonda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Suriyelilerin evlerine saldıranlara çay servisi yaptığı iddiaları ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 19:21:00 -
'Savcılık derhal el koymalı' dedi! Melih Gökçek: Eğer ortaya böyle bir veri çıkarsa...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Altındağ'daki provokasyonda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Suriyelilerin evlerine saldıranlara çay servisi yaptığı iddiaları ile ilgili çağrıda bulundu.

Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fuat Uğur'un yazısı dehşet verici... Altındağ'daki olaylarda Mansur'un belediye elemanları, Suriyelilerin evlerine saldıranlara devamlı olarak çay servisi yapmış. Bu tıpkı İstanbul'da Gezi olaylarına benziyor. Bu duruma savcılık derhal el koymalı. Mansur olayın neresinde?

Ankara Belediyesi, ASKİ, EGO ve belediye şirketlerinden bu olaylara katılan var mı? Bütün kamera kayıtlarından bu taranmalı. Eğer ortaya böyle bir veri çıkarsa, bu dehşet verici bir olay olur."

Şok iddia: Mansur Yavaş çay servisi yaptı
Şok iddia: Mansur Yavaş çay servisi yaptı

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Şok iddia: Mansur Yavaş çay servisi yaptı

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