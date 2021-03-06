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Dünya Savcılar kasıtlı olarak saklamış! ABD'de 25 yıldır tutuklu olan 3 kişi hakkında şok gelişme
Dünya

Savcılar kasıtlı olarak saklamış! ABD'de 25 yıldır tutuklu olan 3 kişi hakkında şok gelişme

ABD'de 25 yıl önce, görevde olmayan bir polis memuru ve bir iş yeri sahibini öldürme suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi serbest bırakıldı. Savcıların 3 kişiyi aklayacak delilleri kasıtlı olarak sakladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 20:24:00 -
Savcılar kasıtlı olarak saklamış! ABD'de 25 yıldır tutuklu olan 3 kişi hakkında şok gelişme

ABD'de 25 sene önce, görevde olmayan bir polis memuru ve bir iş yeri sahibini öldürme suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi serbest bırakıldı. Savcıların söz konusu 3 kişiyi aklayacak delilleri kasıtlı olarak sakladığı ortaya çıktı.

ABD'nin New York eyaletinde 1996'dan beri tutuklu bulunan George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson, mahkeme kararıyla serbest kaldı.

New York kentinin kuzeyinde bulunan bir cezaevinde kalan 3 kişinin, o zamanlar bir polis memuru ve bir iş yerini sahibini öldürmekle suçlandığı bildirildi.

Mahkeme, söz konusu 3 kişi hakkında, suçsuzluklarını ispatlayacak delillerin, o dönem sanıkların avukatlarından savcılar tarafından kasti olarak gizlendiğine, bu nedenle de bu kişilerin suçsuzluğunun bu zamana kadar kanıtlanamadığına hükmetti.

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