Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor? Ümit Özdağ’dan akıl almaz tehdit

Skandal çıkışlarıyla gündemde kalmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iyice zıvanadan çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ilk karşılaştıkları yerde döveceğini söyleyen Ümit Özdağ, içişleri Bakanlığı'nı basmaya gittiği günle ilgili olarak da "Soylu karşıma çıksaydı ona vuracaktım" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'ın Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Operasyon çocuğu, adam yerine koymam" sözleri için "Anadolu'da bu sözler için cinayet işlenir" sözle hatırlatılan Ümit Özdağ, şu skandal ifadeleri kullandı.

“Bakanlığın önüne çıksa ona vuracaktım”

"Bülent Arınç haklı. Ben oraya kadar (İçişleri Bakanlığı) gittim. Süleyman'ı (Soylu) görsem dövecektim. Bakanlığın önüne çıksa ona vuracaktım yani. Onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun."

Özdağ’ın tepki çeken bu hadsiz sözleri “Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor?” dedirtti.