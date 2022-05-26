  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor? Ümit Özdağ’dan akıl almaz tehdit
Gündem

Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor? Ümit Özdağ’dan akıl almaz tehdit

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili skandal ifadeler geldi. Özdağ, "Karşılaştığımız ilk yerde Süleyman Soylu'yu döveceğim" dedi. Özdağ’ın bu ahlaksız sözleri “Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor?” dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 14:38:00 -
Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor? Ümit Özdağ’dan akıl almaz tehdit

Skandal çıkışlarıyla gündemde kalmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iyice zıvanadan çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ilk karşılaştıkları yerde döveceğini söyleyen Ümit Özdağ, içişleri Bakanlığı'nı basmaya gittiği günle ilgili olarak da "Soylu karşıma çıksaydı ona vuracaktım" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'ın Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Operasyon çocuğu, adam yerine koymam" sözleri için "Anadolu'da bu sözler için cinayet işlenir" sözle hatırlatılan Ümit Özdağ, şu skandal ifadeleri kullandı.

“Bakanlığın önüne çıksa ona vuracaktım”

"Bülent Arınç haklı. Ben oraya kadar (İçişleri Bakanlığı) gittim. Süleyman'ı (Soylu) görsem dövecektim. Bakanlığın önüne çıksa ona vuracaktım yani. Onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun."

Özdağ’ın tepki çeken bu hadsiz sözleri “Savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor?” dedirtti.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Savcının başka işi yok mu?

gürsel

YAV HE HE
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay