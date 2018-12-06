Savcıdan skandal başörtüsü mütalaası

TSK’daki başörtüsü serbestliği sadece ‘solak’ları değil, Danıştay savcısını da rahatsız etti. Halkın Kurtuluş Partisi’nin TSK’daki başörtüsü serbestliğine karşı açtığı idari davada esas hakkında mütalaasını veren bir Danıştay savcısı, laikliğe sığınarak düzenlemenin iptal edilmesini istedi. Anayasa’nın 2. Maddesine atıfta bulunan savcı, mütalaasında şu ifadeleri kullandı: “Kamu hizmetinde ‘laiklik ilkesi’ tarafsızlık ilkesinin bir unsuru olup, dinsel alanda tarafsızlık, laiklik olarak da tanımlanabilir. Tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalmakla yükümlü bulunan kamu personelinin, hizmetin yürütümünde taraflı davrandığı yönünde şüpheye neden olmaması, siyasi görüşlerini, dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerekir.” İşgüzar Danıştay savcısı, mütalaasında hükümetin cevabına da yer vererek şöyle devam etti: “Her ne kadar davalı idarece, düzenlemenin dini inanç ve ibadet hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi halinde belirli şekil ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanıdığı belirtilmekte ise de; kamu görevlilerinin, din ve vicdan hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde kural getirilmesi, Anayasanın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez.”