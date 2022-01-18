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Dünya Savcıdan Poroşenko’ya kefalet talebi
Dünya

Savcıdan Poroşenko’ya kefalet talebi

Hakkında gözaltı verilerek ülkeye adım atar atmaz hakim karşısına çıkarılan Poroşenko'nun duruşması devam ederken savcıdan bir adım geldi. Savcılık Poroşenko için 35 milyon dolar kefalet istediği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 00:07:17 - 2022-01-18 00:07:17
Savcıdan Poroşenko’ya kefalet talebi

Bir süredir yurtdışında olan ve hakkında "vatana ihanet” ve “teröristlere yardım" suçlamalarından gözaltı kararı bulunan Poroşenko, bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e döndü. Ülkeye dönmesinin ardından mahkemeye çıkarılan Poroşenko’nun yargılanma süreci hala devam ederken, savcılığın Poroşenko için 35 milyon dolar kefalet istedi.

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