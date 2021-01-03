Savcı Sayan'ın PKK çıkışı olay oldu
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK'nın Stalinist ideoloji üzerine kurulduğunu ve örgütün Kürtlerin hakkını filan savunmadığını belirtti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, PKK ile Ermenistan arasındaki ilişkiye dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Savcı Sayan, "Kominist Stalin Sovyetler birliğindeki Yüzbinlerce Kürdü trenlere doldurup Sibirya’ya ölüme gönderdi. Buna rağmen PKK Kürtleri ölüme gönderen Stalinist ideoloji üzerine kuruldu. Zamanında Ermeniler milyonlarca Kürdü öldürdü. Buna rağmen PKK son savaşta Ermenistan’ı destekledi" dedi.