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Savcı Sayan’ın nikâh metoduna destek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, belediye bünyesinde resmi nikâhın yanında, imam nikâhı hizmeti de vermesi, Cumhuriyet Gazetesi’nin zoruna gitti. Vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden Sayan'a destekte bulundular.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:02
Savcı Sayan’ın nikâh metoduna destek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, belediye bünyesinde resmi nikahın yanında, imam nikahı hizmeti de vermesi, Cumhuriyet Gazetesi’nin zoruna gitti. ‘İlk icraatı dini nikah’ diyerek din düşmanlığını bir kez daha gözler önüne seren boyalı basın, Sayan’ı da hedef göstermeye çalıştı. Akit’e konuşan Başkan Sayan, “Cumhuriyet Gazetesi’nin bu haberi tamamen tahrik yüklü olup, kanunlara uygun yapılan nikah akdini istismar ederek laiklikle karıştırmaktadır. Bu nikah hizmeti gayet doğaldır. Halkımız da bundan memnun” dedi. Vatandaşlar da sosyal medya üzerinden, “Cumhuriyet haber yaptıysa doğru yoldasınız”, “Bunların İslam’a alerjisi var”, “Ekrem’in ilk icraatını göremedik daha” diyerek Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a destek oldular.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:02
  1. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
  2. imam nikahı
  3. Cumhuriyet Gazetesi

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  • Ali DemirciAli Demirci6 dk önce
    Ate_Laik( ateist laik )Alko_Laik ( alkolik laik )Narko_Laik ( uyuşturucu kullanan laik )Değiliz Elhamdülillah...
  • Yusuf Yusuf 21 dk önce
    Allah yapılan bu hayırlı nikahı kabul etsin. Sebep olanlardan razı olsun. İyiki varsın..SayınReis ve B. Başkanım.
  • furkanfurkan29 dk önce
    güzel bir uygulama ama imam bulmak zır

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