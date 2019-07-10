Savcı Sayan’ın nikâh metoduna destek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, belediye bünyesinde resmi nikahın yanında, imam nikahı hizmeti de vermesi, Cumhuriyet Gazetesi’nin zoruna gitti. ‘İlk icraatı dini nikah’ diyerek din düşmanlığını bir kez daha gözler önüne seren boyalı basın, Sayan’ı da hedef göstermeye çalıştı. Akit’e konuşan Başkan Sayan, “Cumhuriyet Gazetesi’nin bu haberi tamamen tahrik yüklü olup, kanunlara uygun yapılan nikah akdini istismar ederek laiklikle karıştırmaktadır. Bu nikah hizmeti gayet doğaldır. Halkımız da bundan memnun” dedi. Vatandaşlar da sosyal medya üzerinden, “Cumhuriyet haber yaptıysa doğru yoldasınız”, “Bunların İslam’a alerjisi var”, “Ekrem’in ilk icraatını göremedik daha” diyerek Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a destek oldular.