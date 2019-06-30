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Savcı Sayan'ı kahreden haber!

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un Savcı Sayan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Sayan, üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

30 Haziran 2019 Pazar 17:45
Savcı Sayan'ı kahreden haber!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç ile ilgili paylaşım yaptı.

Savcı Sayan yaptığı paylaşımda, "Suriye İdlib'de 10. Askeri Gözlem Noktasında yaşanan saldırıda; akrabam, Ağrı-Tutak'lı Kıd. Çavuş Adem Tunç şehadete ermiştir. Şehidimize; Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum.Aziz milletimizin başı sağolsun. Şehidin var Ağrı, başın sağ olsun Ağrı" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:45
  1. Ağrı
  2. Savcı Sayan

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