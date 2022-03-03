Savcı Sayan'dan Türkiye düşmanlarına 'maske'li gönderme!
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Sağlık Bakanlığı'nın normalleşme adımları kapsamında aldığı "maske serbestliği" kararı üzerinden Türkiye düşmanlarına göndermede bulundu.
Yeniakit.com.tr
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye düşmanlarına "Maske" göndermesi yaptı.
'Maskeleri düşene kadar tedbirli olalım'
Sağlık Bakanlığı'nın "maske" kararına dikkat çeken Başkan Sayan, "İki yıldır taktığımız cerrahi maskeleri çıkaracağız." dedikten sonra, şu uyarıda bulundu:
Ama yeminli Türkiye düşmanlarının maskeleri daha çıkmadı. Maskeleri düşünceye kadar tedbirli olmaya devam edelim.