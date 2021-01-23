  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Savcı Sayan'dan televizyon programına 'Ağrı' tepkisi: Ahlaki bir durum değil!
Siyaset

Savcı Sayan'dan televizyon programına 'Ağrı' tepkisi: Ahlaki bir durum değil!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, televizyon programında bir dolandırıcının sürekli olarak Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet ettiğinin tekrarlanmasına tepki göstererek, "Kendini bilmez üç, beş kişinin hatasını reyting uğruna bir il’e mal etmek ahlaki bir durum değildir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 19:48:00 -
Savcı Sayan'dan televizyon programına 'Ağrı' tepkisi: Ahlaki bir durum değil!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bir ulusal televizyon kanalında yayınlanan programda bir dolandırıcının Ağrılı olduğu belirtilerek, Ağrı ve Doğubayazıt halkının rencide edilmesine tepki gösterdi.

Televizyon programına tepki

Geçtiğimiz günlerde vatandaşları evlenme vaadiyle dolandırarak paralarını ve altınlarını çaldığı iddia edilen bir kişi ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa çıkarıldı. Ardından programa bağlanan birçok kişi aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını ve bu kişinin sahte gelin olduğunu söyledi. Ancak programda dolandırıcının Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet ettiğinin sürekli vurgulanmasının Ağrı halkını rencide ettiğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sert çıktı.

Savcı Sayan'ın açıklaması

Yayınlanan programa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Başkan Sayan şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal bir televizyonda “sahte gelinler” programıyla Ağrı ve Doğubayazıt halkını rencide ederek, kendini bilmez üç, beş kişinin hatasını reyting uğruna bir il’e mal etmek ahlaki bir durum değildir. Ağrı halkı adına şiddetle kınıyorum. TV kanalını bu hatasını düzeltmeye davet ediyorum.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vatan Partisi'nde toplu istifa! Doğu Perinçek'i topa tuttular
Siyaset

Vatan Partisi'nde toplu istifa! Doğu Perinçek'i topa tuttular

Vatan Partisi'nde içerisinde çok sayıda yöneticinin bulunduğu 108 kişi istifa etti. Genel Başkan'ı ve partiyi topa tutan 108 kişi, ortak açı..
Gülen’in mezarı Amerika’da mı kazılacak?
Gündem

Gülen’in mezarı Amerika’da mı kazılacak?

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, bugünkü yazısında “FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Amerika topraklarında öleceğini ve mezarının orada o..
Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı! Öyle bir cevap verdi ki herkes suspus oldu
Gündem

Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı! Öyle bir cevap verdi ki herkes suspus oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, dün eşi Nevin Gökçek ile birlikte koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu. Twitter'da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay