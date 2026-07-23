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Gündem Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"
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Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılabileceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Büyük çaplı muharebe operasyonunu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum" diyen Trump, karar vermeye çok yakın olduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan askeri gerilim sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan tansiyonu yükseltecek yeni açıklamalar geldi.

Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılmasının masada olduğunu belirterek, bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

"Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"

İran'la yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran'da büyük çaplı muharebe operasyonunu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum."

Açıklamasıyla dikkat çeken Trump, karar aşamasına yaklaştığını da dile getirdi.

"Her şey hazır, karar vermeye çok yakınım"

Askeri hazırlıkların tamamlandığını öne süren Trump, operasyon seçeneğinin her an devreye alınabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Her şey hazır. Karar vermeye çok yakınım."

"İstersem İsrail iki dakika içinde savaşa katılır"

Trump, İsrail'in olası bir çatışmadaki rolüne ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İsrail'in kısa sürede savaşa dahil olabileceğini savunan Trump, buna ihtiyaç duymadıklarını öne sürerek şunları söyledi:

"İstersem İsrail iki dakika içinde savaşa katılır ama kimseye ihtiyacımız yok."

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasında son dönemde tırmanan askeri gerilimin daha da büyüyebileceğine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

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