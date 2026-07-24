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Şiran’ın yaban keçileri! Yiyecek ararken böyle görüntülendiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Şiran’ın yaban keçileri! Yiyecek ararken böyle görüntülendiler

Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.

#1
Foto - Şiran’ın yaban keçileri! Yiyecek ararken böyle görüntülendiler

Tomara Şelalesi yakınındaki dağlık alan ve bölge çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Şiran’ın yaban keçileri! Yiyecek ararken böyle görüntülendiler

Kentte koruma altında olan yaban keçileri dağların zirvelerinden zaman zaman alçak kesimlere inerek yiyecek bulmaya çalışıyor.

#3
Foto - Şiran’ın yaban keçileri! Yiyecek ararken böyle görüntülendiler

Şelale yakınındaki yürüyüş yolunda görüntülenen yaban keçileri doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Şiran’ın yaban keçileri! Yiyecek ararken böyle görüntülendiler

Gümüşhane'de yaban keçileri yiyecek ararken böyle görüntülendi…

#5
Foto - Şiran’ın yaban keçileri! Yiyecek ararken böyle görüntülendiler

Gümüşhane'de yaban keçileri yiyecek ararken böyle görüntülendi…

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