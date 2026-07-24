Şiran’ın yaban keçileri! Yiyecek ararken böyle görüntülendiler
Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.
Tomara Şelalesi yakınındaki dağlık alan ve bölge çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.
Kentte koruma altında olan yaban keçileri dağların zirvelerinden zaman zaman alçak kesimlere inerek yiyecek bulmaya çalışıyor.
Şelale yakınındaki yürüyüş yolunda görüntülenen yaban keçileri doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.
Gümüşhane'de yaban keçileri yiyecek ararken böyle görüntülendi…
Gümüşhane'de yaban keçileri yiyecek ararken böyle görüntülendi…
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