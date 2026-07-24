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Bursa'da yangın çıktı! Evde 1 kişi ölü bulundu

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AA Giriş Tarihi:

Bursa'da yangın çıktı! Evde 1 kişi ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yangın çıkan 2 katlı evde 1 kişi ölü bulundu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#1
Foto - Bursa'da yangın çıktı! Evde 1 kişi ölü bulundu

İsmetiye Mahallesi İstiklal Sokak'taki 2 katlı evin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Bursa'da yangın çıktı! Evde 1 kişi ölü bulundu

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

#3
Foto - Bursa'da yangın çıktı! Evde 1 kişi ölü bulundu

Evde yapılan incelemelerde Erkut Şentürk'ün (30) cansız bedenine ulaşıldı. Şentürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

#4
Foto - Bursa'da yangın çıktı! Evde 1 kişi ölü bulundu

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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