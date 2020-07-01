Savcı Sayan'dan muhalefete iktidar formülü

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Savcı Sayan, muhalefetin Netflix'i savunmaktan başka bir şey yapmadığını iddia etti.

Sayan, "Bizim muhalefet partileri Netflix’i savundukları kadar kendi ülkelerini savunmuş olsalardı belki yıllardır özlemini duydukları iktidari elde edebilirlerdi.

Ama nerde o kafa... işleri güçleri dizi, sinema, magazin." dedi.