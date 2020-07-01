  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Savcı Sayan'dan muhalefete iktidar formülü

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, muhalefetin Türk adet ve geleneklerine aykırı içerikler üreten Netflix'i savunmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 21:59:00 -
Savcı Sayan'dan muhalefete iktidar formülü

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Savcı Sayan, muhalefetin Netflix'i savunmaktan başka bir şey yapmadığını iddia etti.

Sayan, "Bizim muhalefet partileri Netflix’i savundukları kadar kendi ülkelerini savunmuş olsalardı belki yıllardır özlemini duydukları iktidari elde edebilirlerdi.
Ama nerde o kafa... işleri güçleri dizi, sinema, magazin." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı