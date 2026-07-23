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Gündem DMM’den DOA iddialarına yalanlama! Teşvik değişmedi
Gündem

DMM’den DOA iddialarına yalanlama! Teşvik değişmedi

Yeniakit Publisher
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DMM’den DOA iddialarına yalanlama! Teşvik değişmedi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Depozitosu Olan Ambalajlar Uygulaması’nda vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, DOA makineleri üzerinden yapılan iadelerde ambalaj başına 1 TL teşvik bedelinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “DOA Uygulamasında iade tutarları düşürüldü” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtilerek, vatandaşlara ödenen teşvik bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı.
DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 TL teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmamış, süreç 1 TL üzerinden kesintisiz devam etmektedir. Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur" denildi.

Vatandaşların resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği söylenen açıklamada, "Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek; başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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