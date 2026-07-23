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Dünya ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşması
Dünya

ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşması

ABD Enerji Bakanlığı, Suudi Arabistan ile barışçıl nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. “123 Anlaşması” olarak bilinen düzenlemenin, iki ülke arasında uzun yıllara yayılması beklenen milyarlarca dolarlık ortaklığın hukuki temelini oluşturacağı bildirildi.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre anlaşma, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud tarafından imzalandı.

Taraflar, barışçıl nükleer işbirliği anlaşmasının yanı sıra bu sürece eşlik eden ikili güvence anlaşmasına da imza attı.

“123 ANLAŞMASI” VURGUSU

Açıklamada, imzalanan anlaşmanın “123 Anlaşması” olarak bilindiği belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi başta olmak üzere ekonomik ve stratejik hedefleri ilerletmeyi amaçladığı kaydedildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK ORTAKLIK

ABD Enerji Bakanlığı, iki anlaşmanın onlarca yıla yayılacak milyarlarca dolarlık bir ortaklığın hukuki zeminini oluşturduğunu bildirdi.

Bu ortaklığın hem enerji alanında hem de stratejik güvenlik başlıklarında iki ülke ilişkilerini derinleştirmesi bekleniyor.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNE YENİ ALAN

Anlaşmanın, Amerikan şirketlerine Suudi Arabistan’ın nükleer enerji programında daha geniş erişim imkanı sağlayacağı ifade edildi.

Bakanlık, bu sürecin Suudi Arabistan’ın enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunarken Amerikan sanayisi, çalışanları ve tedarik zincirleri için de fayda sağlayacağını belirtti.

NÜKLEER GÜVENLİK VE EMNİYET MESAJI

Açıklamada, anlaşmaların nükleer güvenlik, emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi standartları çerçevesinde ilerleyeceği vurgulandı.

ABD tarafı, düzenlemenin hem Amerikan güvenliğine hem de bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağını savundu.

ABD’NİN REKABET AVANTAJI HEDEFLENİYOR

Washington yönetimi, anlaşmanın ABD’nin sivil nükleer teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Ayrıca Amerikan nükleer teknoloji ihracatının güçlenmesi, yüksek ücretli istihdamın desteklenmesi ve uzun vadeli ekonomik büyümeye katkı sağlanması hedefleniyor.

STRATEJİK ORTAKLIK DERİNLEŞECEK

ABD Enerji Bakanlığı, anlaşmanın Amerika’nın enerji ve ulusal güvenlik kapasitesini güçlendireceğini ifade etti.

Açıklamada, küresel nükleer yayılmanın önlenmesi standartlarının pekiştirileceği ve ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleşeceği kaydedildi.

KONGRE SÜRECİ BAŞLAYACAK

İmzalanan nükleer işbirliği anlaşmasının incelenmek üzere ABD Kongresine sunulacağı bildirildi.

Kongre sürecinin ardından anlaşmanın uygulama aşamasına geçmesi bekleniyor.

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