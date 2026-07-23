  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın ABD nükleer programı vurmaya bahane arıyor! İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Türkiye sanki durup dururken S-400’leri aldı! Milliyetçi Dervişoğlu’ndan ABD’ye avukatlık ABD'den kanlı saldırı! Bilanço ağırlaşıyor, ölü ve yaralı sayısı fırladı! Yunan basınından flaş iddia: Ankara 27 milyar €’luk projeyi rehin aldı Aslı Baykal’dan yeni partiye ince gönderme! 'İki Atatürk portresine bağış yapacak insanlar var' Solcu Kurtiz bunları bilse, 'yapmayın' derdi! Seküler yobazlar kemiklerini sızlattı Ötme sırası Ahbap Üner’de: Nasıl soyulduğumuzu anlat şimdi Ece Özgür Özel'in sinsi planı! Yeni partinin 'yedek' partisi de hazırmış! Yaşlı kadın mağdur oldu, şoförler protesto etti CHP’li belediye isyan ettirdi
Dünya Trump’tan İran mesajı! “Anlaşma yapmak istiyorlar"
Dünya

Trump’tan İran mesajı! “Anlaşma yapmak istiyorlar"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump’tan İran mesajı! "Anlaşma yapmak istiyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilime ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenlere seslenen Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ancak buna henüz hazır olmadığını belirterek, “Yakında hazır olacaklar” dedi.

Trump, Georgia eyaletinde düzenlenen programda Cumhuriyetçi seçmenlerle bir araya geldi.

Konuşmasında İran’la yaşanan çatışmalara değinen Trump, Tahran yönetimiyle olası anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Hayatını kaybeden askerin ailesini beraberinde Air Force One uçağıyla konuşma yaptığı Georgia eyaletine getirdiğini anlatan Trump, salonda hazır bulunan ailenin üzüntüsünü paylaştığını belirtti.

- "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız"

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalara işaret ederek, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz." yorumunu yaptı.

İç politikaya da değinen Trump, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde oy tercihleri yüzünden Demokratları eleştirdi.

Donald Trump, "Çocuklarınızın 'transseksüeller tarafından' sakatlanması için erkeklerin kadın sporlarında oynamasına da izin verdiler. Herkes için transseksüellik vardı; erkek ve kadın sporları şehirlerimizi kasıp kavurdu ve tüm dünya bize gülüyordu. Tüm dünyada bir şaka konusuyduk ama artık bize gülmüyorlar." diye konuştu.

Trump yönetimi ateşkesi değerlendiriyor
Trump yönetimi ateşkesi değerlendiriyor

Dünya

Trump yönetimi ateşkesi değerlendiriyor

Siyonist İsrail Vance'ı ve ekibini hedefe koydu! Trump-Bibi görüşmesi engellenmek isteniyor
Siyonist İsrail Vance'ı ve ekibini hedefe koydu! Trump-Bibi görüşmesi engellenmek isteniyor

Dünya

Siyonist İsrail Vance'ı ve ekibini hedefe koydu! Trump-Bibi görüşmesi engellenmek isteniyor

ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz!
ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz!

Gündem

ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz!

ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz!
ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz!

Gündem

ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23