Tansiyonu yüksek açıklama! 2 petrol tankeri hedef alındı

Husilerden yapılan açıklamada, Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait olduğu belirtilen iki petrol tankerinin vurulduğu bildirildi.

Saldırılarda İHA ve füze sistemlerinin kullanıldığı ifade edildi.

KIZILDENİZ’DE GERİLİM ARTIYOR

Açıklama, Kızıldeniz’de deniz taşımacılığı ve enerji güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

Bölgedeki ticari gemiler ve petrol sevkiyat hatları, son dönemde artan saldırı tehditleri nedeniyle yakından izleniyor.

HUSİLERDEN YENİ MESAJ

Yemen’deki İran destekli Husiler, daha önce de Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası tehdidinde bulunmuştu.

Son saldırı açıklaması, Husilerin Riyad yönetimine karşı Kızıldeniz hattında baskıyı artırma stratejisinin yeni adımı olarak değerlendirildi.

ENERJİ NAKİL HATLARI İÇİN RİSK

Kızıldeniz, küresel enerji sevkiyatı ve ticari taşımacılık açısından kritik geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Suudi petrol tankerlerinin hedef alındığı yönündeki açıklama, bölgedeki güvenlik risklerinin deniz taşımacılığına doğrudan yansıdığı yorumlarına neden oldu.

BÖLGESEL TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Husilerin İHA ve füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurması, Yemen savaşı ve Körfez güvenliği eksenindeki gerilimi daha da artırdı.

Kızıldeniz’deki gelişmelerin, bölge ülkeleri ve uluslararası deniz güvenliği güçleri tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.