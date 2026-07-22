Orta Doğu'da savaş tamtamları! İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti!

Bildiride, "Hürmüz Boğazı’nın girişi ve çıkışı bellidir ve kesin kontrolümüz altındadır. Alternatif güzergah güvensiz ve tehlikelidir. Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KALİBAF: BU SAVAŞIN DENKLEMİ NET; YA HEPİMİZ YA HİÇBİRİMİZ!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise X sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve petrol satışına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu savaşın denklemi net; ya hepimiz ya hiçbirimiz!" ifadesini kullanan Galibaf, "Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa, hiçbir altyapı güvende olmayacak." dedi.

Galibaf, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ABD güçlerinin yokluğuna bağlı olduğunu savunarak "Boğaz'daki durumun savaştan önceki haline dönmeyeceğini defalarca söyledik." ifadesini kullandı.

TRUMP 'HER ATEŞ AÇILDIĞINDA İRAN'DA BİR KÖPRÜ VEYA ENERJİ SANTRALİ BOMBALAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Bundan böyle, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her seferinde, Amerika Birleşik Devletleri, başkent Tahran’ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edecektir." ifadelerini kullanmıştı.