Rusya’dan intikam saldırısı! Kritik yerler vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da askeri amaçlarla kullanıldığı belirtilen limanlara, gemilere ve lojistik merkezlerine yönelik saldırıların sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, Çornomorsk ve Odessa limanlarında çok sayıda hedefin yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik askeri faaliyetlere ilişkin yeni bilgi paylaştı.
Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna’nın liman altyapısına, gemilerine ve lojistik merkezlerine saldırı düzenlediği belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gün içinde Ukrayna'nın limanlarına, gemilerine ve lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Çornomorsk Limanı'nda kuru yük gemisinin, askeri yüklerin depolanması için kullanılan lojistik merkez ile yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu kaydedildi.
Odessa Limanı'nda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurları ile denizde 4 yük gemisi, Odessa kentinde de 3 insansız hava aracı (İHA) deposunun vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırıların havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.