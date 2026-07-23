  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kahvaltı yaparken silahlı saldırı düzenlendi! Ünlü gazeteciye restoranda kanlı infaz İnşaat vurgunuyla suçlanan şirket sessizliğini bozdu: Geçici krizdeyiz telafi edeceğiz Arda Güler, Real Madrid’i resmen ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün Freni boşalan dehşet saçtı! 6 yaşındaki minik Zeynep feci şekilde can verdi! Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk Çay ve fındığın tahtı sallanıyor: Kilogramı servet eden “mavi altın” Türkiye’yi sardı Beşiktaş'ın konuğu Midtjylland! İşte muhtemel 11’ler Kardeşinden Haluk Levent’e olay mesajlar: “Senin ben şerefini s.....” Gram altın güne düşüşle başladı Sırbistan'ın İHA hamlesine karşılık Türkiye'den ses getirecek hamle: Vucic'in feleği şaşacak
Doğa
32
Yeniakit Publisher
Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

İzmir'in Seferihisar ilçesi, zengin su altı biyoçeşitliliği, renkli mikro canlı yaşamı ve sunduğu profesyonel eğitim imkanlarıyla yaz sezonunda dalış turizmine hareketlilik kazandırıyor.

#1
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Başta Sığacık koyları olmak üzere bölgedeki önemli dalış noktaları, berrak suları ve her seviyeden dalgıca hitap eden resif yapılarıyla dikkati çekiyor.

#2
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Bölgenin öne çıkan su altı rotalarından Teos Corner, Sığacık Kanyonu, Balıkçı Teknesi Batığı ile Sahil Güvenlik Teknesi Batığı, Anfora, Telgraf Burnu ve Lego Hill gibi noktalar, derin kanyon duvarları, mağaralar ve yapay resif alanlarıyla dalış tutkunlarına eşsiz keşif fırsatları sunuyor.

#3
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Akdeniz'e özgü endemik bir deniz çayırı türü olan "posidonia oceanica" ve yoğun alg varlığı sayesinde oksijen seviyesinin oldukça yüksek olduğu deniz, mikroorganizmalardan başlayarak çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

#4
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Bölgede özellikle su altı fotoğrafçılarının ilgisini çeken tırnak büyüklüğündeki renkli deniz tavşanları gibi mikro canlıların yanı sıra kaya yarıklarında gizlenen ahtapot, ıstakoz, müren ve rengarenk balık sürüleri, su altı faunasına büyük bir zenginlik katıyor.

#5
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Bu bakir ekosistem, hem iç hem de dış turizmden gelen ziyaretçilerin su altı dünyasını keşfetmesine olanak tanıyor.

#6
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Okulların kapanmasıyla başlayan hareketliliğin temmuz ayında yoğunlaştığı Seferihisar'da.

#7
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Başlangıç seviyesindeki deneme dalışlarından, en üst kademe olan "dive master" veya "3 yıldız" sertifikasyon programlarına kadar geniş bir yelpazede profesyonel eğitimler veriliyor.

#8
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

TEOS Diver Dalış Merkezinde dalış eğitmenliği yapan Murat Kaan Soysal, AA muhabirine, denizdeki yüksek oksijen seviyesinin su altı yaşamını olumlu etkilediğini söyledi.

#9
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Deniz çayırlarının bölge için önemine dikkati çeken Soysal, şu bilgileri verdi: "Oksijen seviyesinin yüksek olması çok fazla ufak canlının buraya gelmesini sağlıyor.

#10
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Ufak canlılar da onları avlayan birincil tüketici dediğimiz canlıları getiriyor ve onların eşliğinde de ikincil, üçüncül ve dördüncül tüketiciler olmak üzere birçok canlı buraya giriyor.

#11
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Bu durum, manyetik olarak birçok dalgıcın ve su altı fotoğrafçılığıyla ilgilenen insanın ilgisini çok fazla çekiyor.

#12
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Dalış merkezimizde başlangıç seviyeden, deneme dalışından en yüksek seviyeye kadar 'dive master' veya '3 yıldız' dediğimiz sertifika eğitimleri verilebiliyor.

#13
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Kursiyerlerimiz dalış turizmine katkıda bulunuyorlar. Öncesinde bu deneme dalışıyla başlıyor, ardından kursla ve normal hafta sonları gelerek eğlence amaçlı dalış yaparak süreç devam ediyor."

#14
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Aksaray'dan tatil için Seferihisar'a gelen Kübra Dal ise dalış sporunun son yıllarda çok popüler olduğunu ifade etti.

#15
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Dalışın büyüleyici bir deneyim olduğunu dile getiren Dal, "İlk dalış deneyimim değil, ikincisi. Son yıllarda zaten çok popüler olmaya başladı.

#16
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Bence her insan mutlaka ölmeden önce denemesi gereken listeler arasına bu sporu dahil etmeli. Her insan bir kere yapmalı diye düşünüyorum. Çok eğlenceliydi.

#17
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Profesyonel olarak bunu düzenli yapmayı çok istiyorum ve eğitim almayı düşünüyorum. Maalesef bulunduğumuz yerde imkan olmadığı için yaz aylarında bunu bir spor haline getirmek istiyorum." diye konuştu.

#18
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Doğma büyüme Seferihisarlı olan ve uzun yıllardır ertelediği dalış hayalini gerçekleştiren Tolga Tumba da ilk anlarda yaşadığı endişeyi profesyonel eğitmenler sayesinde aştığını anlattı.

#19
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Denizi ve yüzmeyi çok sevdiğini ancak dalışa bir türlü cesaret edemediğini belirten Tumba, şöyle devam etti:

#20
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

"İlk başlarda endişe verici ve ürkütücü geliyordu. Ama profesyonel eğitmenler eşliğinde önce bir ön bilgi, daha sonra ekipmanları tanıdım ve brifingleri aldım. Devamında dalışa geçtik.

#21
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

İnanılmaz heyecan vericiydi. Su altı gerçekten bambaşka bir dünya. O keyfi aldıktan sonra, şu an sudan yeni çıkmama rağmen tekrar suyun altına girmek istiyorum.

#22
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Ülkemizde dalış turizmi son derece önemli. Seferihisar bu konuda bakir denizlerden biri ve hem iç hem dış turizmde ziyaretçiler burayı yeni yeni keşfetmeye başlıyor."

#23
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Başlangıç seviyesinde dalış eğitimi alan Fatmanur Paşa ise daha önce suyla ilgili derin bir deneyimi olmadığını, sadece yüzebildiğini söyledi.

#24
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Eğitimlerin ardından su altı dünyasının renkliliğinden etkilendiğine dikkati çeken Paşa, "Daha önce kaya tırmanışçısıydım, kaya sporu yapıyordum.

#25
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Fakat su altına girdikten sonra o canlılığı, renkliliği ve balık çeşitliliğini gördüm.

#26
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Herkes balıklardan bahsediyor ama aşağıda çok fazla mikro canlı, deniz tavşanları var. Çok çeşitliler ve çok renkliler. Görmesi inanılmaz zor ancak eğitmenlerin göstermesiyle şu an görebiliyorum.

#27
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Tırnak büyüklüğündeki bu canlılar inanılmaz renkli ve acayip şeyler. Onları gördükçe ne kadar geniş bir çeşitlilik olduğunu fark ettim.

#28
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

Sadece balıklar değil bir sürü canlı var aşağıda ve hepsini tek tek incelemek istiyorum. Bu yüzden eğitime devam edeceğim." diye konuştu.

#29
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

İzmir'in Seferihisar ilçesi, yaz sezonunda dalış turizmine hareketlilik kazandırıyor.

#30
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

İzmir'in Seferihisar ilçesi, yaz sezonunda dalış turizmine hareketlilik kazandırıyor.

#31
Foto - Dalış tutkunları vazgeçemiyor Dünyanın merkezine yolculuk

İzmir'in Seferihisar ilçesi, yaz sezonunda dalış turizmine hareketlilik kazandırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi adım!
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi adım!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye hükümetinin resmi daveti üzerine tarihi bir ziyarete hazırlanıyor. BM Gene..
Başkan Erdoğan’dan Letonya’ya savunma sanayii telefonu
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Letonya’ya savunma sanayii telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya i..
Kahramanmaraş saldırısında yeni gelişme!
Gündem

Kahramanmaraş saldırısında yeni gelişme!

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı.
FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu
Gündem

FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı özel çalışmaları neticesinde, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yay..
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Gündem

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında gözaltı kar..
Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti
Gündem

Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti

CHP'yi kaosa sürükleyen Özgür Özel ve ekibinin yeni parti planlarında çark ettiği görüldü. Çankaya'da otel odalarında toplanarak parti bölm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23